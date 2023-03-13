"Внимательно следим": в США считают, что за визитом Лукашенко в Иран может стоять РФ

Переговоры белорусского политика и лидера Ирана могут быть направлены на укрепление отношений между Тегераном и Москвой, как считают в американском госдепартаменте.

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В Соединенных Штатах Америки отреагировали на визит Александра Лукашенко в Иран. По мнению Госдепартамента он это сделал в интересах Москвы, о чем заявил спикер ведомства Нед Прайс.

Вполне вероятно, что визит политика может быть связан с продолжением укрепления отношения Ирана и Российской Федерации на фоне полномасштабной войны в Украине.

"Это то, за чем мы очень внимательно следим. Это две птицы, и часто они слетаются вместе", — сказал Нед Прайс во время брифинга.

Визит Александра Лукашенко в Иран: о чем удалось договориться

В понедельник, 13 марта Александр Лукашенко прибыл в столицу Ирана — Тегеран, где провел встречу с лидером страны Ибрагимом Райси. В ходе переговоров они обсудили ряд вопросов о сотрудничестве, а также затронули тему международных санкций.

Президент Ирана отметил, что они давно трансформировали все ограничения Запада в возможности и предложили поделиться своим опытом с Беларусью. Александра Лукашенко это впечатлило и он похвалил страну за умение развиваться несмотря на санкции.

"Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с Президентом Ирана, мы можем быть очень полезными друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", — сказал Лукашенко.

По итогам встречи между политиками была подписана "дорожную карту сотрудничества". Минск и Тегеран собираются вести сотрудничество в следующих сферах: политической, экономической, научно-технической, образовательной, художественной и туристической.

Напомним, 1 марта Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в Китае. В рамках встречи с Си Цзиньпином политик "всецело" поддержал КНР в вопросах международной безопасности. При этом он подчеркнул, что визит проходит в очень "непростое время", требующее "ответственных политических решений".