"Наблюдаю с большим уважением": Лукашенко похвалил Иран за обход санкций

Тегеран в свою очередь выразил готовность поделиться с Минском опытом, как обходить международные санкции.

Related video

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Иран. В Тегеране он уже провел встречу с иранским лидером Ибрагимом Райси, на которой они, в частности, обсудили международные санкции. Об этом сообщает "БелТА".

Иран заявил о готовности поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям.

"Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли добиться высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", — сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

В свою очередь Лукашенко похвалил Иран за умение развиваться, несмотря на санкции.

"Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с Президентом Ирана, мы можем быть очень полезными друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", — сказал Лукашенко.

По словам Эбрахима Раиси, Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью на площадках международных организаций, в частности, в Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС.

По итогам встречи Лукашенко и Раисе подписали "дорожную карту сотрудничества". Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, научно-технической, образовательной, художественной и туристической сферах.

Лукашенко побывал 1 марта с официальным визитом в Китае. В рамках встречи с Си Цзиньпином он "полностью" поддержал КНР в вопросах международной безопасности. В то же время Лукашенко подчеркнул, что визит проходит в очень "непростое время", которое требует "ответственных политических решений".

В ОП Украины визиты Лукашенко за границу назвали "истерическими поисками" поддержки среди лидеров других стран.