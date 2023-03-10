"Истерические поиски": в ОП назвали главную цель международных визитов Лукашенко
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент Беларуси хочет "пересидеть" российскую элиту и удержать власть после завершения войны в Украине.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал международную активность президента Беларуси Александра Лукашенко. Чиновник считает, что белорусский лидер "истерично" ищет поддержки среди правителей других стран. Об этом представитель ОП заявил в телеэфире, сообщает "РБК-Украина".
Подоляк назвал, по его словам, единственный мотив Лукашенко проводить визиты в другие страны. Это поиск поддержки для продления сроков власти президента, по мнению советника.
"Он не хвастается, а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то кроме России", — заявил чиновник.
Советник главы ОП заверил, что сейчас на территории Украины происходит финализация эпохи РФ агрессивного типа, контролировавшей Беларусь. Лукашенко отдает себе отчет о рисках остаться без российских ресурсов.
"Он хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть", — отметил он. Подоляк.
Срок, на который Лукашенко надеется удержать власть в своих руках после завершения войны в Украине, составляет один-два года, по мнению чиновника. Советник главы ОП убежден, что лидер Беларуси ищет новых союзников и партнеров, которые "замолвят за него словечко".
Напомним, Александр Лукашенко 28 февраля прибыл с официальным визитом в Китай. Аналитики Института изучения войны заявили, что Беларусь может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Россию из-за войны в Украине.
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