"Истерические поиски": в ОП назвали главную цель международных визитов Лукашенко

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент Беларуси хочет "пересидеть" российскую элиту и удержать власть после завершения войны в Украине.

Related video

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал международную активность президента Беларуси Александра Лукашенко. Чиновник считает, что белорусский лидер "истерично" ищет поддержки среди правителей других стран. Об этом представитель ОП заявил в телеэфире, сообщает "РБК-Украина".

Подоляк назвал, по его словам, единственный мотив Лукашенко проводить визиты в другие страны. Это поиск поддержки для продления сроков власти президента, по мнению советника.

"Он не хвастается, а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то кроме России", — заявил чиновник.

Советник главы ОП заверил, что сейчас на территории Украины происходит финализация эпохи РФ агрессивного типа, контролировавшей Беларусь. Лукашенко отдает себе отчет о рисках остаться без российских ресурсов.

"Он хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть", — отметил он. Подоляк.

Срок, на который Лукашенко надеется удержать власть в своих руках после завершения войны в Украине, составляет один-два года, по мнению чиновника. Советник главы ОП убежден, что лидер Беларуси ищет новых союзников и партнеров, которые "замолвят за него словечко".

Напомним, Александр Лукашенко 28 февраля прибыл с официальным визитом в Китай. Аналитики Института изучения войны заявили, что Беларусь может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Россию из-за войны в Украине.

Также сегодня, 10 марта, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал журналистам, каким видит будущее России. Эксперт уверен, что Владимир Путин до смены режима в РФ не доживет.