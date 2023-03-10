"Істеричні пошуки": в ОП назвали головну мету міжнародних візитів Лукашенка

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, президент Білорусі хоче "пересидіти" російську еліту та утримати владу після завершення війни в Україні.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував міжнародну активність президента Білорусі Олександра Лукашенка. Посадовець вважає, що білоруський лідер "істерично" шукає підтримки серед правителів інших країн. Про це представник ОП заявив у телеефірі, повідомляє "РБК-Україна".

Подоляк назвав, за його словами, єдиний мотив Лукашенка проводити візити до інших країн. Це пошук підтримки для подовження термінів влади президента, на думку радника.

"Він не вихваляється, а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось крім Росії", — заявив посадовець.

Радник голови ОП завірив, що нині на території України відбувається фіналізація доби РФ агресивного типу, яка контролювала Білорусь. Лукашенко усвідомлює ризики залишитись без російських ресурсів.

"Він хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, що почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти", — зазначив Подоляк.

Термін, на який Лукашенко сподівається утримати владу у своїх руках після завершення війни в Україні, складає один-два роки, на думку посадовця. Радник голови ОП переконаний, що лідер Білорусі шукає нових союзників та партнерів, які "замовлять за нього слівце".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 28 лютого прибув з офіційним візитом у Китай. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Білорусь може брати участь у створенні схем для обходу санкцій, накладених на Росію через війну в Україні.

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