"Спостерігаю з великою повагою": Лукашенко похвалив Іран за обхід санкцій

Тегеран, своєю чергою, висловив готовність поділитися з Мінськом досвідом, як обходити міжнародні санкції.

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Олександр Лукашенко вирушив з офіційним візитом до Ірану. У Тегерані він уже провів зустріч з іранським лідером Ібрагімом Райсі, на якій вони зокрема обговорили міжнародні санкції. Про це повідомляє "БелТА".

Іран заявив про готовність поділитися з Білоруссю своїм досвідом протистояння санкціям.

"Попри ті погрози та санкції, які застосовують проти Ісламської Республіки Іран, ми за цей час змогли досягти високих результатів та трансформувати санкції у можливості. Ми готові ділитися нашим досвідом із дружньою країною Республікою Білорусь у цьому напрямку", — сказав президент Ірану Ебрахім Раїсі.

Своєю чергою Лукашенко похвалив Іран за вміння розвиватися попри санкції.

"Щоразу я з великою повагою спостерігаю, з якою завзятістю ваш народ протистоїть зовнішньому тиску, спробам нав'язати чужу волю. І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з Президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисними один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", — сказав Лукашенко.

За словами Ебрахіма Раїсі, Іран зацікавлений розвивати відносини з Білоруссю на майданчиках міжнародних організацій, зокрема у Шанхайській організації співробітництва та ЄАЕС.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Раїсі підписали "дорожню карту співробітництва". Білорусь та Іран домовилися співпрацювати у політичній, економічній, науково-технічній, освітній, мистецькій та туристичній сферах.

Лукашенко побував 1 березня з офіційним візитом у Китаї. В межах зустрічі зі Сі Цзіньпіном він "цілком" підтримав КНР у питаннях міжнародної безпеки. Водночас Лукашенко наголосив, що візит відбувається в дуже "непростий час", який вимагає "відповідальних політичних рішень".

В ОП України візити Лукашенка за кордон назвали "істеричними пошуками" підтримки серед лідерів інших країн.