"Уважно стежимо": у США вважають, що за візитом Лукашенка до Ірану може стояти РФ

Переговори білоруського політика та лідера Ірану можуть бути спрямовані на зміцнення відносин між Тегераном і Москвою, як вважають у американському держдепартаменті.

Related video

У Сполучених Штатах відреагували на візит Олександра Лукашенка в Іран. На думку Держдепартаменту, він це зробив на користь Москви, про що заявив речник відомства Нед Прайс.

Цілком імовірно, що візит політика може бути пов'язаний із продовженням зміцнення відносин Ірану та Російської Федерації на тлі повномасштабної війни в Україні.

"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо. Це два птахи, і часто вони злітаються разом", — сказав Нед Прайс під час брифінгу.

Візит Олександра Лукашенка до Ірану: про що вдалося домовитися

У понеділок, 13 березня, Олександр Лукашенко прибув до столиці Ірану, Тегерана, де провів зустріч із лідером країни Ібрагімом Райсі. У ході переговорів вони обговорили низку питань про співпрацю, а також торкнулися теми міжнародних санкцій.

Президент Ірану зазначив, що вони давно трансформували всі обмеження Заходу в можливості й запропонували поділитися своїм досвідом із Білоруссю. Олександра Лукашенка це вразило, і він похвалив країну за вміння розвиватися попри санкції.

"Щоразу я з великою повагою спостерігаю, з якою завзятістю ваш народ протистоїть зовнішньому тиску, спробам нав'язати чужу волю. І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з Президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисними один одному, якщо по-справжньому поєднаємо свої зусилля", — сказав Лукашенко.

За підсумками зустрічі між політиками було підписано "дорожню карту співробітництва". Мінськ і Тегеран збираються вести співпрацю в таких сферах: політичній, економічній, науково-технічній, освітній, мистецькій і туристичній.

Нагадаємо, 1 березня Олександр Лукашенко побував із офіційним візитом у Китаї. У межах зустрічі із Сі Цзіньпіном політик "цілком" підтримав КНР у питаннях міжнародної безпеки. Водночас він наголосив, що візит відбувається в дуже "непростий час", що вимагає "відповідальних політичних рішень".