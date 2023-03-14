Продавали военным: во Львове выявили производство некачественных глушителей к оружию (фото)

В Нацполиции отметили, что некачественные глушители, которые ухудшали точность стрельбы и иногда разрывались, попадали на фронт. Подпольные производители не реагировали на жалобы покупателей.

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Сотрудники управления стратегических расследований во Львовской области совместно со следователями областной полиции разоблачили во Львове подпольное производство некачественных глушителей к оружию. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины 13 марта.

По данным правоохранителей, некачественная продукция выпускалась под логотипом известного украинского бренда и в дальнейшем поступала на фронт. Организатор и еще три его сообщника продавали свой товар через интернет.

При использовании упомянутых глушителей ухудшалась точность стрельбы, а также зафиксированы случаи разрыва. На жалобы клиентов злоумышленники никак не реагировали.

Глушители разрывались при использовании

Сотрудникам полиции удалось задокументировать факты сбыта некачественных глушителей, а также провести обыски в сентябре прошлого года. По итогу оперативных мероприятий правоохранители изъяли примерно 200 глушителей, комплектующие к ним, автомат "Калашникова", автомобиль, почти 100 тысяч гривен и документы о финансовых операциях.

Лидеру преступной группировки и двум его подельникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 177 (Нарушение прав на изобретение, полезная модель, промышленный образец, топография интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По данным Львовской обоюдной прокуратуры, организаторами подпольного производства оказались местные жители – отец и сын. На онлайн-платформах с объявлениями они предлагали свой товар по цене, ниже рыночной

Напомним, что 10 марта СБУ разоблачила в Одесской области разоблачили группу людей, которые занималась вымогательством денег у близких погибших украинских военнослужащих. Сотрудники правоохранительных органов задокументировали попытку получить 10 тысяч долларов у родственников погибшего за "помощь" в получении компенсации.

Еще мы писали о том, что 20 февраля глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил о нарушениях при закупке формы для ВСУ. Она была произведена из материалов низкого качества и долго лежала на складе, словно ее не планировали раздавать.