Продавали військовим: у Львові виявили виробництво неякісних глушників до зброї (фото)

У Нацполіції зазначили, що неякісні глушники, які погіршували точність стрільби та іноді розривалися, потрапляли на фронт. Підпільні виробники не реагували на скарги покупців.

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Співробітники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили у Львові підпільне провадження неякісних глушників до зброї. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України 13 березня.

За даними правоохоронців, неякісна продукція випускалася під логотипом відомого українського бренду та надалі надходила на фронт. Організатор та ще три його спільники продавали свій товар через інтернет.

При використанні згаданих глушників погіршувалась точність стрільби, а також зафіксовано випадки розриву. На скарги клієнтів зловмисники ніяк не реагували.

Глушники розривалися під час використання

Співробітникам поліції вдалося задокументувати факти збуту неякісних глушників та провести обшуки у вересні минулого року. За підсумками оперативних заходів правоохоронці вилучили приблизно 200 глушників, комплектуючі до них, автомат "Калашнікова", автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про фінансові операції.

Лідеру злочинного угруповання та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська пропозиція) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) КК України.

За даними Львівської обопільної прокуратури, організаторами підпільного провадження виявилися місцеві жителі – батько та син. На онлайн-платформах з оголошеннями вони пропонували свій товар за ціною, нижчою від ринкової

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