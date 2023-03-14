Аналитики ISW объяснили, зачем в России хотят повысить призывной возраст

По мнению американских экспертов, в Кремле рассчитывают на то, что война в Украине продлится не дольше следующих трех лет.

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В понедельник, 13 марта, в Государственную Думу Российской Федерации поступил на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста, что может говорить о том, что в Москве не планируют проводить полную мобилизацию в будущем. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 13 марта.

Сообщается, что упомянутый закон был предложен министром обороны России Сергеем Шойгу на заседании коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 года.

Согласно документу, максимальный возраст призыва в 2023 году должен подняться с 27 до 30 лет. Минимальный возраст призывников должен постепенно вырасти с 18 до 21 года в течение переходного периода до 2026 года.

В отчете говорится, что немедленное повышение максимального призывного возраста может быть направлено на временное расширение возрастного диапазона призыва для восполнения потребностей ВС РФ. При этом в дальнейшем этот диапазон будет сокращен.

Таким образом некоторые группы россиян получат отсрочки на три, два и один год соответственно. Аналитики считают, что в такой способ российские власти могут пытаться оградить молодое поколение от демографических и социальных последствий войны, возложив это воздействие на одно поколение.

По мнению экспертов, повышение призывного возраста может также говорить о том, что в Кремле не рассчитывают на то, что война в Украине продлится дольше следующих трех лет.

"Это предлагаемое расширение возрастного диапазона призыва является еще одной дополнительной мерой по формированию сил, намного слабее полной мобилизации, и указывает на то, что Кремль по-прежнему крайне не приемлет перспективу полной мобилизации", — говорится в отчете.

О том, что в России могут повысить призывной возраст, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил 3 марта. По его словам, изменения могут вступить в силу уже осенью 2023 года.

Ранее, 12 января, президент России Владимир Путин поддержал идею повышения призывного возраста россиян до 30 лет. Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что Минобороны РФ должно "представить свою аргументацию" по данному поводу.