Аналітики ISW пояснили, навіщо в Росії хочуть підвищити призовний вік

На думку американських експертів, у Кремлі розраховують на те, що війна в Україні триватиме не довше за наступні три роки.

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У понеділок, 13 березня, до Державної Думи Російської Федерації надійшов на розгляд законопроект про підвищення призовного віку, що може говорити про те, що в Москві не планують проводити повну мобілізацію в майбутньому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 13 березня.

Повідомляється, що згаданий закон був запропонований міністром оборони Росії Сергієм Шойгу на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня 2022 року.

Згідно з документом, максимальний вік призову у 2023 році має піднятися з 27 до 30 років. Мінімальний вік призовників має поступово зрости з 18 до 21 року протягом перехідного періоду до 2026 року.

У звіті йдеться про те, що негайне підвищення максимального призовного віку може бути спрямоване на тимчасове розширення вікового діапазону призову для задоволення потреб ЗС РФ. При цьому надалі цей діапазон буде скорочено.

Таким чином, деякі групи росіян отримають відстрочки на три, два та один рік відповідно. Аналітики вважають, що таким способом російська влада може намагатися відгородити молоде покоління від демографічних і соціальних наслідків війни, поклавши цей вплив на одне покоління.

На думку експертів, підвищення призовного віку може також говорити про те, що в Кремлі не розраховують на те, що війна в Україні триватиме довше за наступні три роки.

"Це пропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним додатковим заходом для формування сил, набагато слабшим за повну мобілізацію, і вказує на те, що Кремль, як і раніше, вкрай не сприймає перспективи повної мобілізації", — йдеться у звіті.

Про те, що в Росії можуть підвищити призовний вік, голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв повідомив 3 березня. За його словами, зміни можуть набути чинності вже восени 2023 року.

Раніше 12 січня президент Росії Володимир Путін підтримав ідею підвищення призовного віку росіян до 30 років. Прессекретар Путіна також підкреслив, що Міноборони РФ має "подати свою аргументацію" з цього приводу.