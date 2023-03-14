Уберут Путина или Кадырова с Пригожиным: украинский историк не исключает переворот в Кремле

Владлен Мараев считает, что российского лидера может уничтожить его окружение из-за неудач в войне с Украиной. Но есть и другой вариант, основанный на том, что уже сам Владимир Путин начнет устранять "конкурентов".

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В ближайшее время в России может произойти "дворцовый переворот", в результате которого будет убит либо президент Владимир Путин, либо будут ликвидированы такие медийные фигуры, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом рассказал украинский историк и видеоблоггер Владлен Мараев в интервью "Украинской правде".

Историк считает, что окружение может уничтожить президента РФ Владимира Путина, так как "в России огромна история дворцовых переворотов и это подлинная традиция".

Однако Мараев не отбрасывает и другой вариант, согласно которому после проигрыша в войне с Украиной уже Путин уничтожит самых узнаваемых медийных персон, связанных с полномасштабным вторжением — основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, ставшего узнаваемым из-за коротких видеороликов в Тик-Токе.

"Путин может уничтожить любые потенциальные центры силы и абсолютизировать свой режим до невозможного предела. И такое может произойти. Скажем, ликвидировать Пригожина, Кадырова, еще кого-нибудь. То есть тех, которые слишком много болтает в соцсетях", — утверждает историк.

Кроме этого, Мараев видит исторические параллели между российским президентом и диктаторами XX века Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

"Во времена Сталина политический режим – это был не просто режим партии, это также был сильный режим спецслужб, которые регулярно еще и чистили. Сейчас в России так же власти спецслужб. Потому что Путин – бывший руководитель ФСБ, он вышел оттуда", — аргументировал свою точку зрения историк.

По словам Мараева, путинская идея объединить не только этнических россиян, а всех русскоязычных в так называемый "русский мир" — это трансформация концепции Гитлера об объединении всех немцев в одно государство.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, Владимир Путин может оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил количество своих бойцов на фронте в Украине на фоне больших потерь ЧВК "Вагнер". Эксперты также указали на то, что глава Чечни заметно нервничал во время встречи с российским президентом и пытался показать себя и свои войска в позитивном и продуктивном свете.

Тем временем бывший российский дипломат Борис Бондарев заявил о том, что президента Владимира Путина могут отстранить от власти, если РФ не сможет победить в войне в Украине на приемлемых для себя условиях. По его словам глава Кремля — обычный диктатор, у которого нет какой-либо сверхсилы. Положение в РФ изменится, когда россияне распрощаются с иллюзиями и обнаружат себя в новой реальности, где есть только страх и репрессии.