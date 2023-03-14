Приберуть Путіна чи Кадирова з Пригожиним: український історик не відкидає переворот у Кремлі

Владлен Мараєв вважає, що російського лідера може знищити його оточення через невдачі у війні з Україною. Але є й інший варіант, який ґрунтується на тому, що вже сам Володимир Путін почне усувати "конкурентів".

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Найближчим часом у Росії може статися "палацовий переворот", внаслідок якого буде вбито або президента Володимира Путіна, або ліквідовано такі медійні постаті, як главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це розповів український історик та відеоблогер Владлен Мараєв в інтерв'ю "Українській правді".

Історик вважає, що оточення може знищити президента РФ Володимира Путіна, оскільки "в Росії величезна історія палацових переворотів і це справжня традиція".

Однак Мараєв не відкидає і інший варіант, згідно з яким після програшу у війні з Україною вже Путін знищить найвідоміших медійних персон, пов'язаних з повномасштабним вторгненням — засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і голову Чеченської республіки Рамзана Кадирова, який став упізнаваним у Тік-Тоці.

"Путін може знищити будь-які потенційні центри сили та абсолютизувати свій режим до неможливої межі. І таке може статися. Скажімо, ліквідувати Пригожина, Кадирова, ще когось. Тобто тих, які надто багато базікають у соцмережах", — стверджує історик.

Крім цього, Мараєв бачить історичні паралелі між російським президентом та диктаторами XX століття Адольфом Гітлером та Йосипом Сталіним.

"За часів Сталіна політичний режим — це був не просто режим партії, це також був сильний режим спецслужб, які регулярно ще й чистили. Зараз у Росії так само влада спецслужб. Тому що Путін — колишній керівник ФСБ, він вийшов звідти", — аргументував свою думку історик.

За словами Мараєва, путінська ідея об'єднати не лише етнічних росіян, а всіх російськомовних у так званий "російський світ" — це трансформація концепції Гітлера про об'єднання всіх німців в одну державу.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, Володимир Путін може чинити тиск на Кадирова, щоб той збільшив кількість своїх бійців на фронті в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнер". Експерти також вказали на те, що голова Чечні помітно нервував під час зустрічі з російським президентом і намагався показати себе та свої війська у позитивному та продуктивному світлі.

Тим часом, колишній російський дипломат Борис Бондарєв заявив про те, що президента Володимира Путіна можуть усунути від влади, якщо РФ не зможе перемогти у війні в Україні на прийнятних для себе умовах. За його словами, глава Кремля — звичайний диктатор, у якого немає якоїсь надсили. Стан речей в РФ зміниться, коли росіяни попрощаються з ілюзіями і виявлять себе в новій реальності, де є лише страх та репресії.