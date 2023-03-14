Станут украинскими победителями: Зеленский поздравил добровольцев с праздником (фото)

Глава государства отметил, что Украина всегда будет помнить не только ветеранов российско-украинской войны, но и всех своих героев, отдавших жизнь за свободу.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта 2023 года поздравил украинских военных-добровольцев с праздником. Обращение украинского лидера было опубликовано в его официальном Телеграм-канале.

"Украина благодарна каждому и каждому, кто почувствовал, что пора стать воином. Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства", — говорится в обращении президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что 14 марта — день украинских добровольцев, по зову сердца вставших на защиту независимости нашего государства и достойно защищающих Украину вместе со всеми бойцами наших сил обороны и безопасности.

"В прошлом (они, — ред.) – люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас – героические воины. И обязательно придет время – станут украинскими победителями", — подытожил украинский лидер.

Владимир Зеленский также сделал акцент на том, что Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу.

Напомним, 5 октября 2022 года стало известно, что на российско-украинской войне погиб 23-летний доброволец из Ирландии. Рори Мейсон воевал против агрессора в составе украинского Интернационального легиона неподалеку от российской границы. Боец погиб при контрнаступлении на Харьковском направлении.

А 15 ноября 2022 года в Донецкой области погиб доброволец из Канады. 33-летний фермер Джозеф Хильдебранд отправился на фронт в июне. Он погиб под Бахмутом, где и сейчас ведутся горячие бои.