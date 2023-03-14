Стануть українськими переможцями: Зеленський привітав добровольців зі святом (фото)
Глава держави зазначив, що Україна завжди пам'ятатиме не лише ветеранів російсько-української війни, а й усіх своїх героїв, які віддали життя за волю.
Президент України Володимир Зеленський 14 березня 2023 року привітав українських військових-добровольців зі святом. Звернення українського лідера було опубліковано у його офіційному Телеграм-каналі.
"Україна вдячна кожному та кожному, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави", — йдеться у зверненні президента України.
Зеленський підкреслив, що 14 березня — день українських добровольців, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно захищають Україну разом із усіма бійцями наших сил оборони та безпеки.
"У минулому (вони, — ред.) — люди різних професій з різним життєвим шляхом та історією. Зараз — героїчні воїни. І обов'язково настане час — стануть українськими переможцями", — підсумував український лідер.
Володимир Зеленський також наголосив на тому, що Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу.
Нагадаємо, 5 жовтня 2022 року стало відомо, що на російсько-українській війні загинув 23-річний доброволець із Ірландії. Рорі Мейсон воював проти агресора у складі українського Міжнародного легіону неподалік російського кордону. Боєць загинув під час контрнаступу на Харківському напрямку.
А 15 листопада 2022 року в Донецькій області загинув доброволець із Канади. 33-річний фермер Джозеф Хільдебранд вирушив на фронт у червні. Він загинув під Бахмутом, де й зараз тривають гарячі бої.