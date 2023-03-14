В США запрашивают еще 1,5 млрд на разработку истребителя 6 поколения F/A-XX (фото)

На данный момент характеристики самолета неизвестны, однако судя по запрашиваемым суммам, он является главным акцентом в ВМС США. На него выделят 5% общего бюджета на разработки.

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В ВМС США на 2024 финансовый год запрашивают дополнительные 1,53 млрд долларов на поддержку разработки истребителя нового поколения F/A-XX. Об этом сообщает The War Zone.

В издании подчеркивают, что это первый случай, когда ВМС США открыто запрашивает конкретную сумму на разработку, во многом засекреченного истребителя F/A-XX. На данный момент неизвестно, сколько уже средств выделено на разработку нового истребителя, однако исходя из общих затрат на исследования, около 5% уйдет исключительно на программу F/A-XX.

В 2024 финансовом году ВМС США запрашивают 26,9 млрд долларов на исследования и разработки. В издании приводят сравнение, что на истребитель F/A-XX запрашивают 1,5 млрд долларов, тогда как на ударную подлодку следующего поколения 545 млн, а на эсминец следующего поколения — 187 млн долларов.

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Исходя из показателей авторы приходят к выводу, что для Военно-морских сил США разработка нового истребителя является центральным элементом ближайшего будущего. Подробностей о том, какие требования закладывают в командовании к новому самолету, есть немного. Ожидается, что F/A-XX станет компонентом более крупной программы ВМС США по доминированию в воздухе следующего поколения.

В документе Navy Aviation Vision отмечается, что в некоторых задачах F/A-XX станет заменой для F/A-18E Super Hornet, а одной из функций станет защита беспилотников при работе в связке. БПЛА будут нести на борту боеприпасы, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также узлы ретрансляции связи.

Напомним, в ноябре 2021 года в ВМС США раскрыли детали истребителя 6 поколения, который сможет управлять роем БПЛА, а также получить новейшее вооружение большого радиуса действия.

20 февраля 2023 года Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для стелс-эсминцев Zumwalt.