У США вимагають ще 1,5 млрд на розробку винищувача 6 покоління F/A-XX (фото)

Нині характеристики літака невідомі, проте судячи з сум, що запитуються, він є головним акцентом у ВМС США. На нього виділять 5% загального бюджету на розробки.

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У ВМС США на 2024 фінансовий рік вимагають додаткові 1,53 млрд доларів на підтримку розробки винищувача нового покоління F/A-XX. Про це повідомляє The War Zone.

У виданні наголошують, що це перший випадок, коли ВМС США відкрито запитує конкретну суму на розробку багато в чому засекреченого винищувача F/A-XX. На даний момент невідомо, скільки коштів виділено на розробку нового винищувача, проте виходячи із загальних витрат на дослідження, близько 5% піде виключно на програму F/A-XX.

У 2024 фінансовому році ВМС США вимагають 26,9 млрд доларів на дослідження та розробки. У виданні наводять порівняння, що на винищувач F/A-XX запитують 1,5 млрд доларів, тоді як на ударний підводний човен наступного покоління 545 млн, а на есмінець наступного покоління — 187 млн доларів.

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Виходячи з показників, автори доходять висновку, що для Військово-морських сил США розробка нового винищувача є центральним елементом найближчого майбутнього. Подробиць про те, які вимоги закладають у командуванні нового літака, є небагато. Очікується, що F/A-XX стане компонентом більшої програми ВМС США з домінування у повітрі наступного покоління.

У документі Navy Aviation Vision зазначається, що у деяких завданнях F/A-XX стане заміною для F/A-18E Super Hornet, а однією з функцій стане захист безпілотників під час роботи у зв'язці. БПЛА нестимуть на борту боєприпаси, комплекси радіоелектронної боротьби та вузли ретрансляції зв'язку.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року у ВМС США розкрили деталі винищувача 6 покоління, який зможе керувати роєм БПЛА, а також отримати новітнє озброєння великого радіусу дії.

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