Просил 9 тыс. долларов: полковник Минобороны помогал мужчине избежать мобилизации, — ОГП

Чиновника задержали за оформление документов о снятии с военного учета. Во время обысков у полковника обнаружили листы с печатями воинских частей РФ, оружие, выписки из медицинских карт и деньги.

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Полковник Минобороны пытался помочь избежать военнообязанной мобилизации и просил 9 тысяч долларов за снятие гражданина с военного учета. Об этом сообщил 14 марта Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что 60-летний полковник решил воспользоваться служебным положением. Он договорился с подлежащим мобилизации мужчиной и оформил за деньги документы, позволявшие снять военнообязанного с соответствующего военного учета. Впоследствии у него была возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения.

Стоимость своих "услуг" чиновник оценил в 9 тысяч долларов США. Его задержали в порядке ст. 208 УПК РФ после передачи документов и получения средств.

Во время обысков, проведенных сотрудниками правоохранительных структур, изъяли военные билеты третьих лиц, листы с печатями воинских частей РФ, оружие, выписки из медицинских карт, а также деньги. Правоохранители подозревают, что у нарушителя были подельники среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки, поэтому ему так просто удавалось избежать ответственности.

Ранее Фокус опубликовал заявление журналистки Татьяны Николаенко о том, что компания ООО "Актив компании" продавала военным яблокам по очень завышенным ценам. Ранее организация оказалась в эпицентре скандала по поводу закупки яиц для ВСУ по завышенным ценам. Журналистка ознакомилась с накладной, в которой указано, что одна из воинских частей получила яблоки по 51 грн за кг.

Фокус сообщал и заявление главного управления персонала Генштаба ВСУ Марка Андрусяка об уклонении от армии. Он отметил, что это не тяжкое преступление, поэтому тех, кто пытался избежать службы, будут призывать по мобилизации.