Просив 9 тис. доларів: полковник Міноборони допомагав чоловіку уникнути мобілізації, — ОГП

Посадовця затримали за оформлення документів про зняття з військового обліку. Під час обшуків у полковника знайшли аркуші з печатками військових частин РФ, зброю, виписки з медичних карт і гроші.

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Полковник Міноборони намагався допомогти уникнути військовозобов’язаному мобілізації та просив 9 тисяч доларів за зняття громадянина з військового обліку. Про це 14 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, 60-річний полковник вирішив скористатися службовим становищем. Він домовився з чоловіком, що підлягав мобілізації, та оформив за гроші документи, які дозволяли зняти військовозобов’язаного з відповідного військового обліку. Згодом він мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану.

Вартість своїх "послуг" посадовець оцінив у 9 тисяч доларів США. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після передачі документів та одержання коштів.

Під час обшуків, які були проведені співробітниками правоохоронних структур, вилучили військові квитки третіх осіб, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю, виписки з медичних карт, а також гроші. Правоохоронці підозрюють, що у порушника були спільники серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки, тому йому так просто вдавалося уникнути відповідальності.

Раніше Фокус опублікував заяву журналістки Тетяни Ніколаєнко про те, що компанія ТОВ "Актив компанії" продавала військовим яблука за дуже завищеними цінами. Раніше організація опинилася в епіцентрі скандалу стосовно закупівлі яєць для ЗСУ по завищених цінах. Журналістка ознайомилася з накладною, в якій вказано, що одна із військових частин отримала яблука, які коштують 51 грн за кг.

Фокус повідомляв й заяву головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Марка Андрусяка щодо ухилення від армії. Він зазначив, що це нетяжким злочином, тому тих, хто намагався уникнути служби, будуть призивати по мобілізації.