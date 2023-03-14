Польский спецназ, Абрамович и отравление: СМИ узнали новые детали переговоров в начале войны с РФ

Польские СМИ пишут, что охраной украинцев и Абрамовича во время переговоров в Бресте занимались спецназовцы из Люблинца.

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Бойцы польского спецназа охраняли российского олигарха Романа Абрамовича, а также украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым во время переговоров с РФ в Бресте в начале полномасштабной войны. Об этом пишет польская Dziennik gazeta prawna со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что украинская делегация вылетела из Бяла-Подляска на вертолете S-70i Black Hawk, который принадлежит польскому спецназу ГРОМ. Военнослужащие этой группы управляли вертолетом, однако непосредственно охраной занимались спецназовцы из Люблинца, которые ранее уже сотрудничали с украинскими коллегами.

Издание пишет, что эти польские части вместе с силами США и Великобритании помогали Украине формировать Силы специальных операций.

По словам журналистов, полет украинских высокопоставленных лиц в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы МИД Марцин Пжидач. В свою очередь, полеты украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича для переговоров из польской Ясенки в Анкару — тогдашний глава в канцелярии президента Анджея Дуды Якуб Кумоч.

Сообщается, что в начале марта 2022 года было неясно, смогут ли вернуться в домой украинские чиновники после переговоров в Беларуси. Поэтому польская служба безопасности давала определенные гарантии. Был проанализирован риск возможного инцидента с солдатами НАТО.

Переговоры в Турции

В материале сказано, что с переговорами с Турцией все было иначе, так как Кумоч тоже летал в Анкару "на свой страх и риск". Его сопровождал полковник Управления внешней разведки Роберт Тшечак.

Также, как пишут журналисты, за безопасность украинской делегации и посредника Абрамовича на борту турецкого правительственного самолета TR010 отвечала турецкая спецслужба MİT (Millî İstihbarat Teşkilatı). Однако ее офицер представлялся как сотрудник турецкого МИД.

Отравление украинских делегатов

Сообщается также, что во время полета Ясенка-Анкара у украинских делегатов и Абрамовича выявили сильные симптомы отравления. Об этом не хотели разглашать, чтобы не портить атмосферу переговоров с РФ.

Как пишут журналисты, лишь спустя несколько месяцев один из участников переговоров со стороны Украины Рустэм Умеров рассказал, что во Львове и Анкаре провели анализы, которые показали отравление неизвестным химическим веществом.

Интерес Польши

Источник рассказал польским журналистам, что Польша также планировала получить информацию о переговорах РФ и Украины "из первых рук". Предполагалось, что, увидев настоящее сопротивление украинцев, россияне пойдут на "реальные переговоры". Однако этого не произошло.

"Кроме того, следствием этих переговоров стали контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене заключенных с "Азовстали" на россиян. Должно быть, он сам боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не выставлять себя напоказ Путину. Он искал поддержки в Турции и Израиле", — сказал источник.

Ранее СМИ писали, что несмотря на то, что российско-украинские переговоры фактически заморожены, Кремль сохранил неофициальные контакты с украинскими властями. А в настоящее время Роман Абрамович уделяет много времени вопросам обмена военнопленными.