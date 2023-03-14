Польський спецназ, Абрамович та отруєння: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів на початку війни з РФ

Польські ЗМІ пишуть, що охороною українців та Абрамовича під час переговорів у Бресті займалися спецназівці із Люблінця.

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Бійці польського спецназу охороняли російського олігарха Романа Абрамовича, а також українську делегацію на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим під час переговорів із РФ у Бресті на початку повномасштабної війни. Про це пише польська Dziennik gazeta prawna із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що українська делегація вилетіла з Біла-Підляська вертольотом S-70i Black Hawk, який належить польському спецназу ГРІМ. Воєннослужбовці цієї групи керували вертольотом, проте безпосередньо охороною займалися спецназівці з Люблінця, які раніше співпрацювали з українськими колегами.

Видання пише, що ці польські частини разом із силами США та Великобританії допомагали Україні формувати Сили спеціальних операцій.

За словами журналістів, політ українських високопосадовців до Бреста з польського боку курирували тодішній глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник глави МЗС Марцін Пшидач. Зі свого боку, польоти української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича для переговорів із польської Ясенки до Анкари — тодішній глава у канцелярії президента Анджея Дуди Якуб Кумоч.

Повідомляється, що на початку березня 2022 року було неясно, чи зможуть повернутись додому українські чиновники після переговорів у Білорусі. Тому польська служба безпеки надавала певні гарантії. Проаналізовано ризик можливого інциденту з солдатами НАТО.

Переговори у Туреччині

У матеріалі сказано, що з переговорами з Туреччиною все було інакше, оскільки Кумоч теж літав до Анкари "на свій страх та ризик". Його супроводжував полковник Управління зовнішньої розвідки Роберт Тшечак.

Також, як пишуть журналісти, за безпеку української делегації та посередника Абрамовича на борту турецького урядового літака TR010 відповідала турецька спецслужба MİT (Millî İstihbarat Teşkilatı). Проте її офіцер представлявся як співробітник турецького МЗС.

Отруєння українських делегатів

Повідомляється також, що під час польоту Ясенка-Анкара в українських делегатів та Абрамовича виявили сильні симптоми отруєння. Про це не хотіли розголошувати, щоб не псувати атмосферу переговорів із РФ.

Як пишуть журналісти, лише через кілька місяців один із учасників переговорів з боку України Рустем Умєров розповів, що у Львові та Анкарі провели аналізи, які показали отруєння невідомою хімічною речовиною.

Інтерес Польщі

Джерело розповіло польським журналістам, що Польща також планувала отримати інформацію про переговори РФ та України "з перших рук". Передбачалося, що побачивши справжній опір українців, росіяни підуть на "реальні переговори". Однак цього не сталося.

"Крім того, наслідком цих переговорів стали контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні ув'язнених з "Азовсталі" на росіян. Мабуть він сам боровся за своє життя. Він хотів залишитися на Заході і водночас не виставляти себе напоказ Путіну. Він шукав підтримки в Туреччині та Ізраїлі", — сказало джерело.

Раніше ЗМІ писали, що попри те, що російсько-українські переговори фактично заморожені, Кремль зберіг неофіційні контакти з українською владою. А нині Роман Абрамович багато часу приділяє питанням обміну воєннополоненими.