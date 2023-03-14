Зеленский вручил орден "Золотая звезда" матери расстрелянного воина ТРО (фото)

На сайте президента сказано, что в ноябре 2022 года в районе Соледара позиции подразделения Мациевского были атакованы противником. После этого Александр с сослуживцами считались пропавшими без вести.

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине". Об этом сказано на сайте главы государства.

Также в представительстве президента напомнили, что Мациевского посмертно удостоили звания Героя Украины.

"Александр Мациевский добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности города Нежина Черниговской области и города Бахмута Донецкой области. В ноябре прошлого года в районе Соледара в Донецкой области позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с сослуживцами считались пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

Зеленский и мать Мациевского Фото: Офис президента

Также на сайте президента сообщили, что после обмена телами погибших Мациевского удалось идентифицировать.

"Недавно в сети Интернет появилась видеозапись расстрела россиянами военнослужащего, на которой видно, что Александр Мациевский даже в условиях враждебного плена проявлял мужество, храбрость и верность Родине", — говорится в сообщении.

Орден "Золотая звезда"

Орден "Золотая звезда" Фото: wikipedia

Орден "Золотая звезда" вручается гражданину, который удостоился звания Герой Украины за совершение выдающегося героического поступка. Изготавливается из золота и имеет форму пятиконечной звезды, наложенной на венок из дубовых листьев.

Напомним, что ранее СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли за слова "Слава Украине". После проведения ряда экспертиз следователи установили, что погибшим является боец 119-й отдельной бригады ТрО Александр Мациевский. Его расстреляли за день до нового года. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба работает над тем, чтобы установить и наказать всех причастных к преступлению.

Отметим, что видео с расстрелом Мациевского появилось в сети 6 марта.