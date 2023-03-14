Зеленський вручив орден "Золота зірка" матері розстріляного воїна ТРО (фото)

На сайті президента сказано, що у листопаді 2022 року в районі Соледара позиції підрозділу Мацієвського були атаковані противником. Після цього Олександр із товаришами по службі вважалися зниклими безвісти.

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Президент України Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли за слова "Слава Україні". Про це йдеться на сайті глави держави.

Також у представництві президента нагадали, що Мацієвського посмертно удостоїли звання Героя України.

"Олександр Мацієвський добровільно вступив у сили територіальної оборони ЗСУ. З березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута Донецької області. У листопаді минулого року в районі Соледара в Донецькій області позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Олександр Мацієвський із товаришами по службі вважалися зниклими безвісти", — йдеться в повідомленні.

Зеленський та мати Мацієвського Фото: Офіс президента

Також на сайті президента повідомили, що після обміну тілами загиблих Мацієвського вдалося ідентифікувати.

"Нещодавно в мережі Інтернет з'явився відеозапис розстрілу росіянами воєннослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону виявляв мужність, хоробрість та вірність Батьківщині", — йдеться у повідомленні.

Орден "Золота зірка"

Орден "Золота зірка" Фото: wikipedia

Орден "Золота зірка" вручається громадянину, який удостоївся звання Героя України за вияв видатного героїчного вчинку. Виготовляється із золота і має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя.

Нагадаємо, що раніше СБУ остаточно підтвердило особу бійця, якого розстріляли за слова "Слава Україні". Після проведення низки експертиз слідчі встановили, що загиблим є боєць 119 окремої бригади ТРО Олександр Мацієвський. Його розстріляли за день до Нового року. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба працює над тим, щоб встановити та покарати всіх причетних до злочину.

Зазначимо, що відео з розстрілом Мацієвського з'явилося у мережі 6 березня.