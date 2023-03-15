Путин назвал защиту прав и свобод "базовым принципом" развития России (видео)

Выступая перед коллегией Генпрокуратуры, Путин подчеркнул, что РФ — это правовое государство, поэтому на захваченные ВС РФ территории Украины нужно отобрать и послать опытных сотрудников прокуратуры.

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Президент РФ Владимир Путин фактически признал, что на временно оккупированных территориях Украины у силовых органов (в том числе, и у прокуратуры) существуют трудности. Российский лидер заговорил об этом в выступлении перед коллегией Генпрокуратуры РФ в среду, 15 марта.

"Обстановка в новых регионах (имеются в виду те территории Украины, которые по состоянию на сегодня оккупированы ВС РФ, — ред.) остается сложной, надо укреплять местные органы прокуратуры там опытными сотрудниками, опираться на местные кадры", — сказал Путин.

Российский президент также затронул тему мобтлизованных на войну с Украиной. Он заявил, что "участники СВО" (военные-участники агрессии РФ на территории Украины, — ред.) и их семьи должны получать поддержку от государства. Но, в то же время, каждое такое обращение за помощью и каждый случай "нужно рассматривать отдельно".

Кроме того лидер страны-агрессора, воинские преступления которой уже доказаны правоохранительными органами Украины, заявил о том, что "защита прав и свобод — принципиальные базовые принципы развития России".

Напомним, 15 марта британский юрист Джеффри Найс заявил о том, что Владимир Путин может избежать суда за военные преступления в Украине. По словам юриста, который был прокурором в ходе трибунала над экс-президентом Югославии Милошевичем, система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а страны Запада прямо не называют главу Кремля военным преступником.

Также мы информировали о том, что, согласно заявлению генпрокурора Латвии Юриса Стуканса от 1 марта, трибунал для расследования военных преступлений российской армии при желании можно создать за один день. Это связано с тем, что за год полномасштабной войны специальные службы и международные институты зафиксировали большое количество преступлений и собрали доказательства.