Путін назвав захист прав і свобод "базовим принципом" розвитку Росії (відео)
Виступаючи перед колегією Генпрокуратури, Путін наголосив, що РФ — це правова держава, тому на захоплені ЗС РФ території України потрібно відібрати й послати досвідчених співробітників прокуратури.
Президент РФ Володимир Путін фактично визнав, що на тимчасово окупованих територіях України силові органи (у тому числі прокуратура) мають труднощі. Російський лідер заговорив про це у виступі перед колегією Генпрокуратури РФ у середу, 15 березня.
"Обстановка в нових регіонах (маються на увазі ті території України, які на сьогодні окуповані ЗС РФ, — ред.) залишається складною, треба зміцнювати місцеві органи прокуратури там досвідченими співробітниками, спиратися на місцеві кадри", — сказав Путін.
Російський президент також торкнувся теми мобтлізованих на війну з Україною. Він заявив, що "учасники СВО" (військові-учасники агресії РФ на території України, — ред.) та їхні сім'ї мають отримувати підтримку від держави. Але водночас кожне таке звернення по допомогу та кожен випадок "треба розглядати окремо".
Крім того, лідер країни-агресора, воєнні злочини якої вже доведені правоохоронними органами України, заявив про те, що "захист прав і свобод — принципові базові принципи розвитку Росії".
Нагадаємо, 15 березня британський юрист Джеффрі Найс заявив, що Володимир Путін може уникнути суду за воєнні злочини в Україні. За словами юриста, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а країни Заходу прямо не називають голову Кремля воєнним злочинцем.
Також ми інформували про те, що, згідно з заявою генпрокурора Латвії Юрісом Стукансом від 1 березня, трибунал для розслідування воєнних злочинів російської армії за бажання можна створити за один день. Це пов'язано з тим, що за рік повномасштабної війни спеціальні служби та міжнародні інститути зафіксували велику кількість злочинів і зібрали докази.