Путін назвав захист прав і свобод "базовим принципом" розвитку Росії (відео)

Виступаючи перед колегією Генпрокуратури, Путін наголосив, що РФ — це правова держава, тому на захоплені ЗС РФ території України потрібно відібрати й послати досвідчених співробітників прокуратури.

Related video

Президент РФ Володимир Путін фактично визнав, що на тимчасово окупованих територіях України силові органи (у тому числі прокуратура) мають труднощі. Російський лідер заговорив про це у виступі перед колегією Генпрокуратури РФ у середу, 15 березня.

"Обстановка в нових регіонах (маються на увазі ті території України, які на сьогодні окуповані ЗС РФ, — ред.) залишається складною, треба зміцнювати місцеві органи прокуратури там досвідченими співробітниками, спиратися на місцеві кадри", — сказав Путін.

Російський президент також торкнувся теми мобтлізованих на війну з Україною. Він заявив, що "учасники СВО" (військові-учасники агресії РФ на території України, — ред.) та їхні сім'ї мають отримувати підтримку від держави. Але водночас кожне таке звернення по допомогу та кожен випадок "треба розглядати окремо".

Крім того, лідер країни-агресора, воєнні злочини якої вже доведені правоохоронними органами України, заявив про те, що "захист прав і свобод — принципові базові принципи розвитку Росії".

Нагадаємо, 15 березня британський юрист Джеффрі Найс заявив, що Володимир Путін може уникнути суду за воєнні злочини в Україні. За словами юриста, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а країни Заходу прямо не називають голову Кремля воєнним злочинцем.

Також ми інформували про те, що, згідно з заявою генпрокурора Латвії Юрісом Стукансом від 1 березня, трибунал для розслідування воєнних злочинів російської армії за бажання можна створити за один день. Це пов'язано з тим, що за рік повномасштабної війни спеціальні служби та міжнародні інститути зафіксували велику кількість злочинів і зібрали докази.