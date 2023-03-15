Сбитый над Черным морем БПЛА MQ-9 Reaper могут и не найти, – Белый дом

После падения БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море, США не исключают, что сам беспилотник найти не удастся.

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Беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый российским самолетом Су-27, могут не найти, поскольку проведению поисковой миссии будет препятствовать рельеф акватории Черного моря. Подробности 15 марта официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью CNN.

Он отметил, что есть сомнения в том, удастся ли поднять Reaper с морского дна. В настоящее время Пентагон проводит оценку ситуации по возможным поискам беспилотника США.

"Оцениваем, можно ли провести какие-то работы по подъему. Возможно, их не будет", – отметил представитель Белого дома.

На вопрос о падении БПЛА MQ-9 Reaper Кирби сказал, что пока не может сказать, пытается ли Россия поднять беспилотник. Он повторил, что ситуация, в которой российский самолет Су-27 стремился перехватить или преследовать беспилотник США, это не редкость.

БПЛА MQ-9 Reaper выполняет функции мониторинга и слежения на линии разграничения. Беспилотник фактически обеспечивает соблюдение "режима тишины" в Черном море. MQ-9 Reaper характеристики достаточно значительные, ведь способен развивать скорость до 400 км/ч и максимально может находиться в воздухе сутки. Мощность обеспечивает турбовинтовой двигатель.

На падение MQ-9 Reaper Украина отреагировала оперативно, ведь таких инцидентов поблизости раньше не было. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что беспилотник США регулярно следил за ситуацией на линии разграничения до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поэтому для многих это было привычным. Беспилотник Reaper, по его словам, никак не мог угрожать российскому самолету Су-27, ведь, как правило, нет для этого необходимого вооружения.

Напомним, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел 14 марта. Российские пилоты Су-27 сбросил перед ним топливо. В результате Пентагон решил уничтожить БПЛА MQ-9 Reaper. Впоследствии беспилотник США упал в Черное море.