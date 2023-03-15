Збитий над Чорним морем БПЛА MQ-9 Reaper можуть й не знайти, – Білий дім

Після падіння БПЛА MQ-9 Reaper у Чорне море, у США не виключають, що сам безпілотник знайти не вдасться.

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Безпілотник MQ-9 Reaper, який був збитий російським літаком Су-27, можуть не знайти, оскільки проведенню пошукової місії перешкоджатиме рельєф акваторії Чорного моря. Подробиці 15 березня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі повідомив в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що є сумніви стосовно того чи вдасться підняти Reaper з морського дна. Наразі Пентагон проводить оцінку ситуації щодо можливих пошуків безпілотника США.

"Оцінюємо, чи можна провести якісь роботи з підйому. Можливо, їх не буде", – зазначив представник Білого дому.

На запитання стосовно падіння БПЛА MQ-9 Reaper Кірбі сказав, що наразі не може сказати чи намагається Росія підняти безпілотник. Він повторив, що ситуація, в якій російський літак Су-27 прагнув перехопити або переслідувати безпілотник США, не є рідкістю.

БПЛА MQ-9 Reaper виконує функції моніторингу та стеження на лінії розмежування. Безпілотник фактично забезпечує дотримання "режиму тиші" у Чорному морі. MQ-9 Reaper характеристики має доволі значні, адже здатен розвивати швидкість до 400 км/год та максимально може перебувати у повітрі добу. Потужність забезпечує турбогвинтовий двигун.

На падіння MQ-9 Reaper Україна відреагувала з подивом, адже таких інцидентів поблизу раніше не було. Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що безпілотник США регулярно стежив за ситуацією на лінії розмежування до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, тому для багатьох це було звичним. Безпілотник Reaper, з його слів, ніяк не міг загрожувати російському літаку Су-27, адже зазвичай немає для цього необхідного озброєння.

Нагадаємо, інцидент із безпілотником MQ-9 Reaper відбувся 14 березня. Російські пілоти Су-27 скинув перед ним паливо. Внаслідок цього Пентагон вирішив знищити БПЛА MQ-9 Reaper. Згодом безпілотник США впав у Чорне море.