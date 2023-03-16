"Движение к победе": Данилов рассказал, какими будут весна и лето для украинцев

Секретарь СНБО уверен, что в этом году Украина значительно приблизится к деоккупации Луганской и Донецкой областей, а также к освобождению Крыма от российских военных.

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Российско-украинская война не будет длиться годами, а ВСУ этой весной и летом существенно приблизятся к победе. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода", опубликованном 16 марта.

"Наши перспективы не только этой весной, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что военно-политическое руководство Российской Федерации планирует растянуть войну с Украиной на годы, но их расчеты в этом не оправдаются.

На вопрос о том, когда Украина деоккупирует Донецкую и Луганскую области, а также полуостров Крым Данилов ответил, что "всему свое время".

"Мы освободим все наши территории, включая Крым, Луганскую и Донецкую области, с территориями, которые сейчас временно находятся под оккупантами", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним,15 марта Politico сообщило о том, что США готовят ВСУ к весеннему контрнаступлению. В Пентагоне считают, что Силы обороны должны как можно быстрее завершить обучение и получить все необходимое оружие, так как "Украина не может терять время".

Медиа также писало, сколько военных потеряла Украина в войне с Россией. Американские чиновники на правах анонимности сообщила СМИ о том, что в войне с Россией, которая длится уже второй год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат.