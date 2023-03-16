"Рух до перемоги": Данілов розповів, якими будуть весна та літо для українців

Секретар РНБО впевнений, що цього року Україна значно наблизиться до деокупації Луганської та Донецької областей, а також звільнення Криму від російських військових.

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Російсько-українська війна не триватиме роками, а ЗСУ цієї весни та влітку суттєво наблизиться до перемоги. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 16 березня.

"Наші перспективи не лише цієї весни, а й перспективи і на літо, і найближчим часом – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися", — сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації планує розтягнути війну з Україною на роки, але їхні розрахунки у цьому не виправдаються.

На питання про те, коли Україна деокупує Донецьку та Луганську області, а також півострів Криму Данилов відповів, що "всьому свій час".

"Ми звільнимо всі наші території, включаючи Крим, Луганську та Донецьку області, з територіями, які зараз тимчасово знаходяться під окупантами", — резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 березня Politico повідомило про те, що США готують ЗСУ до весняного контрнаступу. У Пентагоні вважають, що Сили оборони мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час".

Медіа також писало, скільки військових втратила Україна у війні з Росією. Американські чиновники на правах анонімності повідомили ЗМІ про те, що у війні з Росією, яка триває вже другий рік, загинуло понад 100 тисяч українських військовослужбовців, включаючи найдосвідченіших солдатів.