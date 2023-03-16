Є два сценарії: США готують ЗСУ до весняного контрнаступу, — ЗМІ

У Пентагоні вважають, що Сили оборони мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час".

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Сполучені Штати Америки активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу Збройних сил України, яке очікується у травні 2023 року. Про це повідомляє Politico 15 березня.

За словами неназваного американського чиновника, пакети військової допомоги, надані Україні кілька місяців тому, враховували потреби ЗСУ у майбутньому контрнаступі.

У Пентагоні зазначають, що отримані навички та технології допоможуть українським військовослужбовцям здобути перемогу у війні, спираючись на власні рішення.

"Підвищений український потенціал дозволить українському керівництву розробити та реалізувати різні варіанти в майбутньому, щоб досягти своїх цілей та довести цю війну до успішного завершення", — сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Офіційні особи США також повідомили журналістам, що українське керівництво ще не визначилося із стратегією майбутнього наступу. За їх словами, ВСУ має два варіанти: йти на південь через Херсон до Криму або просуватися з півночі на схід, і після цього на південь, відрізавши для ЗС РФ сухопутний коридор.

У США вважають, що другий варіант більш реалістичний, оскільки росіяни зміцнили оборону на східному березі Дніпра, а ЗСУ не мають ресурсів для проведення десантної операції проти таких сил.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що ЗСУ мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час".

Нагадаємо, що 15 березня глава Міноборони України Олексій Рєзніков повідомив про підготовку ЗС РФ до контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що російські окупанти риють окопи, будують фортифікаційні укріплення та вже сидять в обороні.

Згідно з заявою радника голови ВП Михайла Подоляка в інтерв'ю італійській газеті La Stampa від 10 березня, ЗСУ планують перейти в контрнаступ через два місяці. Подоляк також згадав про те, що Україна потребує ракет великої дальності та збільшення поставок боєприпасів.