Есть два сценария: США готовят ВСУ к весеннему контрнаступлению, — СМИ

В Пентагоне считают, что Силы обороны должны как можно быстрее завершить обучение и получить все необходимое оружие, так как "Украина не может терять время".

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Соединенные Штаты Америки активно перебрасывают военную технику на фронт и быстрыми темпами тренируют украинских военнослужащих в преддверии масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое ожидается в мае 2023 года. Об этом сообщает Politico 15 марта.

По словам неназванного американского чиновника, пакеты военной помощи, предоставленные Украине несколько месяцев назад, учитывали потребности ВСУ в грядущем контрнаступлении.

В Пентагоне отмечают, что полученные навыки и технологии помогут украинским военнослужащим одержать победу в войне, опираясь на собственные решения.

"Повышенный украинский потенциал позволит украинскому руководству разработать и реализовать различные варианты в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Официальные лица США также сообщили журналистам, что украинское руководство еще не определилось со стратегией будущего наступления. По их словам, у ВСУ есть два варианта: идти на юг через Херсон в Крым или продвигаться с севера на восток, и после этого на юг, отрезав для ВС РФ сухопутный коридор.

В США считают, что второй вариант более реалистичен, так как россияне укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а ВСУ не располагают ресурсами для проведения десантной операции против подобного рода сил.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ВСУ должны как можно быстрее завершить обучение и получить все необходимое оружие, так как "Украина не может терять время".

Напомним, что 15 марта глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВС РФ к контрнаступлению ВСУ. Он отметил, что российские оккупанты роют окопы, строят фортификационные укрепления и уже сидят в обороне.

Согласно заявлению советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью итальянской газете La Stampa от 10 марта, ВСУ планируют перейти в контрнаступление через два месяца. Подоляк также упомянул о том, что Украина нуждается в ракетах большой дальности и увеличению поставок боеприпасов.