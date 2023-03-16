В Черном море нетипичные активность и количество вражеских кораблей, — ОК "Юг"

По словам спикерки Оперативного командования Натальи Гуменюк, враг способен запустить с моря до 28 ракет. В настоящее время Силы обороны наблюдают активность армии РФ, которую оккупанты пытаются скрывать.

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В Черном море зафиксировали нетипичную активность русских кораблей. Враг держит наготове 28 ракет и пытается скрывать свои действия от защитников Украины. Об этом сообщила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк журналистам в эфире телемарафона утром 16 марта.

"Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 — ракетоносители, один из них подводный. 28 ракет, по максимуму если говорить, могут быть снаряжены для запуска", — заявила пресс-секретарь ОК "Юг" .

По словам Гуменюк, враг максимально демонстрирует свое присутствие в море там, где ему разрешает международное сообщество. ВС РФ пытаются скрывать свои действия и рассредоточиваются. Однако чиновница заверила, что украинские защитники за ними тщательно наблюдают и понимают их шаги наперед.

"Общая активность связана с рассредоточением корабельного состава. Очень много единиц вспомогательного флота, что может свидетельствовать как раз о той же активности, к которой они готовились", — сказала спикер.

Также в ОК "Юг" предупреждают о высоком уровне минной опасности. Гуменюк подчеркнула, что сейчас линия побережья – это не курортная зона, а линия обороны и опасности.

Напомним, 16 марта стало известно, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал журналистам условия для переговоров с Россией. По его словам, договариваться со страной агрессоркой является "огромной ошибкой мира", ведь РФ не сдерживает собственных обещаний.

Ранее, 15 марта, военный эксперт Роман Свитан объяснил частые воздушные тревоги в Украине. По его словам, ВС РФ используют авиацию из-за нехватки снарядов. Он заявил, что вражеские самолеты могут вылетать и в учебных целях, однако в Украине все равно объявляют воздушную тревогу из-за активности в небе.