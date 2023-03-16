У Чорному морі нетипові активність та кількість ворожих кораблів, — ОК "Південь"

За словами речниці Оперативного командування Наталії Гуменюк, ворог здатний запустити з моря до 28 ракет. Наразі Сили оборони спостерігають активність армії РФ, яку оккупанти намагаються приховувати.

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У Чорному морі зафіксували нетипову активність російських кораблів. Ворог тримає напоготові 28 ракет та намагається приховувати свої дії від захисників України. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк журналістам в ефірі телемарафону зранку 16 березня.

"Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповування. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 — ракетоносії, один з них підводний. 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску", — заявила речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, ворог максимально демонструє свою присутність у морі там, де йому дозволяє міжнародна спільнота. ЗС РФ намагаються приховувати свої дії та розосереджуються. Однак посадовиця завірила, що українські захисники за ними ретельно спостерігають і розуміють їхні кроки наперед.

"Загальна активність пов’язана з розосередженням корабельного складу. Дуже багато одиниць допоміжного флоту, що може свідчити якраз про ту саму активність, до якої вони готувались", — сказала спікерка.

Також в ОК "Південь" попереджають про високий рівень мінної небезпеки. Гуменюк підкреслила, що нині лінія узбережжя — це не курортна зона, а лінія оборони та небезпеки.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав журналістам умови для перемовин з Росією. За його словами, домовлятися з країною агресоркою є "величезною помилкою світу", адже РФ не дотримується власних обіцянок.

Раніше, 15 березня, військовий експерт Роман Світан пояснив часті повітряні тривоги в Україні. За його словами, ЗС РФ використовують авіацію через нестачу снарядів. Він заявив, що ворожі літаки можуть вилітати і з навчальною метою, однак в Україні все одно оголошують повітряну тривогу через активність у небі.