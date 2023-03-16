Российские захватчики официально признали полное уничтожение Попасной в Луганской области, — ОВА

В новых "законах" оккупационных властей насчет городских и муниципальных округов не указана Попасная. В ОВА считают это официальным доказательством того, что захватчики не планируют восстанавливать разрушенный украинский город.

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В так называемой "ЛНР" оккупационная власть вводит новые законы — об административно-территориальном устройстве и об образовании городских и муниципальных округов. Города Попасная в списках нет. Об этом 16 марта сообщили в Луганской областной военной администрации.

"Попасную оккупанты не учитывают уже официально — населенного пункта нет среди городских и муниципальных округов", — написала прессслужба ОВА.

Захватчики приняли 11 городских и 17 муниципальных округов. Однако в списках отсутствует Попасная. В ОВА считают это доказательством того, что восстанавливать город они не планируют.

"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне. Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам. Можно считать, что хоть одно свое обещание россияне выполнили", — констатировали в администрации.

Также в ОВА сообщили, что оккупанты все жестче требуют от местных прекращения украинского гражданства. Теперь при устройстве на работу и оформлении социальных выплат иметь на руках российский паспорт – недостаточно.

По данным администрации, ВС РФ продолжают использовать местных жителей Луганской области как живой щит.

"По-прежнему, технику они размещают рядом с отделениями больниц и школами. Равно как и личный состав. Средства ПВО врага также можно заметить среди жилых кварталов городов", — объяснили в ОВА.

Однако сообщается, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 16 ударов по скоплениям личного состава и военной техники оккупантов в регионе.

Напомним, 22 февраля журналисты показали спутниковые снимки разрушенных Россией городов и сел. Захваченный ВС РФ в январе Соледар, например, фактически перестал существовать. В городе не осталось целых жилых домов.

Недавно, 15 марта, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что по меньшей мере в 36 регионах РФ россиянам раздают повестки, в их числе — Москва и Петербург. Однако он объяснил повестки проверками данных и опроверг новую волну мобилизации.