Російські загарбники офіційно визнали повне знищення Попасної на Луганщині, — ОВА

В нових "законах" окупаційної влади щодо міських та муніципальних округів не вказана Попасна. В ОВА вважають це офіційним доказом того, що загарбники не планують відбудовувати зруйноване українське місто.

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У так званій "ЛНР" окупаційна влада вводить нові закони — про адміністративно-територіальний устрій та про утворення міських й муніципальних округів. Міста Попасна у списках немає. Про це 16 березня повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

"Попасну окупанти не враховують вже офіційно — населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів", — написала пресслужба ОВА.

Загарбники ухвалили 11 міських та 17 муніципальних округів. Однак у переліках відсутня Попасна. У ОВА вважають це доказом того, що відбудовувати місто вони не планують.

"Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні. Населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам. Можна вважати, що хоч одну свою обіцянку росіяни виконали", — констатували в адміністрації.

Також в ОВА повідомили, що окупанти все жорсткіше вимагають від місцевих припинення українського громадянства. Тепер при влаштуванні на роботу та оформленні соціальних виплат мати на руках російський паспорт — недостатньо.

За даними адміністрації, ЗС РФ продовжують використовувати місцевих мешканців Луганщини як живий щит.

"Як і раніше, техніку вони розміщують поруч з відділеннями лікарень та школами. Так само як й особовий склад. Засоби ППО ворога також можна помітити посеред житлових кварталів міст", — пояснили в ОВА.

Проте повідомляється, що за минулу добу ЗСУ завдали 16 ударів по скупченнях особового складу та військової техніки окупантів в регіоні.

Нагадаємо, 22 лютого журналісти показали супутникові знімки зруйнованих Росією міст і сіл. Захоплений ЗС РФ у січні Соледар, наприклад, фактично перестав існувати. У місті не залишилось цілих житлових будинків.

Нещодавно, 15 березня, голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков заявив, що щонайменше у 36 регіонах РФ росіянам роздають повістки, серед них — Москва та Петербург. Однак він пояснив повістки перевірками даних та заперечив нову хвилю мобілізації.