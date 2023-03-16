Медсестра боевого подразделения ВСУ "сливала" РФ информацию о Силах обороны в Бахмуте, – СБУ

По информации силовиков, подозреваемая, которая проходила службу в формировании ТРО, передавала своим кураторам информацию о дислокации подразделений ЗСУ и наводила на них вражескую артиллерию.

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Две жительницы Краматорска работали на военную разведку РФ, их разоблачили украинские спецслужбы. Одна из них – медсестра боевого подразделения территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По указанию агрессора женщины собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", — говорится в сообщении.

Подозреваемые также фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для коррекции повторных вражеских ударов.

Оба агента, которые находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки, СБУ задержала во время выполнения ими разведывательного задания.

Установлено, что сын одной из фигуранток, работающий в разведке РФ, завербовал мать.

В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

В ходе обысков у агентов РФ изъяли ноутбуки и телефоны. Женщинам предъявлены обвинения в госизмене и распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

СБУ 15 марта задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против летчиков и спецназовцев. Злоумышленник следил за ними, пытался установить, где они проживают и служат, а также, по каким маршрутам ездят на собственных автомобилях. Особое внимание агент уделял военным лётчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам Службы безопасности.

12 марта СБУ окончательно подтвердила личность пленного военнослужащего ВСУ, которого после слов "Слава Украине" расстреляли российские оккупанты. Им оказался Александр Мациевский, боец 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области.