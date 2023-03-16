Медсестра бойового підрозділу ЗСУ "зливала" РФ інформацію про Сили оборони в Бахмуті, – СБУ

За інформацію силовиків, підозрювана, яка несе службу у формуванні ТрО, передавала своїм кураторам інформацію про дислокацію підрозділів армії та наводила на них ворожу артилерію.

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Дві жительки Краматорська працювали на військову розвідку РФ, їх викрили українські спецслужби. Одна з них — медсестра бойового підрозділу територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За вказівкою агресора жінки збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута", — йдеться в повідомленні.

Підозрювані також фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Обох агенток, які перебували на дистанційному зв'язку із кадровим співробітником російської військової розвідки, СБУ затримала під час виконання ними розвідувального завдання.

Встановлено, що син однієї з фігуранток, який працює в розвідці РФ, завербував матір.

У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків у агенток РФ вилучили ноутбуки і телефони. Жінкам висунуто звинувачення у держзраді та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

СБУ 15 березня затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти льотчиків та спецпризначенців. Зловмисник стежив за ними, намагався встановити, де вони проживають та служать, а також за якими маршрутами їздять на власних автівках. Особливу увагу агент приділяв військовим льотчикам, командирам спецпідрозділів ЗСУ та співробітникам Служби безпеки.

12 березня, СБУ остаточно підтвердила особу полоненого військовослужбовця ЗСУ, якого після слів "Слава Україні" розстріляли російські окупанти. Ним виявився Олександр Мацієвський, боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.