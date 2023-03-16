"Украине нельзя терять время": в Пентагоне видят два сценария контрнаступления ВСУ

По мнению американских военных, провести наступательную операцию в Херсонской области, где противник хорошо укрепил свои позиции на левом берегу Днепра, практически нереально.

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Военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов направлена с целью скорейшего проведения контрнаступления, которое, предположительно, запланировано на апрель-май это года. В связи с этим американские военные полагают, что у ВСУ есть два варианта наступления: продвигаться на юг через Херсонскую область в направление Крыма или двигаться на восток с северных позиций, а затем нанести удар южнее с целью перерезать россиянам сухопутный коридор. Об этом 15 марта написали обозреватели Politico.

Издание приводит слова официальных лиц Пентагона, которые утверждают, что сценарий прорыва на Херсонском направлении практически нереален, поскольку противник хорошо укрепил свои позиции на левом берегу Днепра. Кроме того Украина не обладает достаточными силами, чтобы успешно провести десантную операцию против хорошо укрепленного врага. В то же время второй вариант достаточно реален.

Впрочем, американские чиновники стараются не указывать Киеву, как вести войну, а представители Пентагона 15 марта заявили, что предоставляемое оборудование и обучение позволят Украине выиграть войну так, как будет определено украинским военным руководством.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"В настоящее время предпринимаются значительные усилия по укреплению украинских вооруженных сил в плане оборудования, боеприпасов и подготовки в различных странах, чтобы дать Украине возможность защитить себя, — отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Американский военачальник добавил, что усиление военной мощи ВСУ позволит украинскому руководству разработать и реализовать в будущем различные варианты действий для достижения своих целей и успешного завершения этой войны.

Министр обороны США Ллойд Остин

Между тем глава Пентагона Ллойд остин заявил, что Украине нельзя терять время, поэтому западные союзники в кратчайшие сроки должны обеспечить украинскую армию всем необходимым для успешной деоккупации территорий.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подвел итоги заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которой состоялось 15 марта. Было принято решение поставить для ВСУ 10 танков, дополнительные системы ПВО NASAMS и другое вооружение.

В свою очередь Министр национальной обороны Канады Анита Ананд 15 марта заявила, что в Украину будут поставлены 8000 снарядов калибра 155-мм, 1800 танковых снарядов калибра 105 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.