"Україні не можна гаяти час": у Пентагоні бачать два сценарії контрнаступу ЗСУ

На думку американських військових, провести наступальну операцію в Херсонській області, де противник добре зміцнив свої позиції на лівому березі Дніпра, практично нереально.

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Військова допомога Україні з боку Сполучених Штатів спрямована з метою якнайшвидшого проведення контрнаступу, яке, ймовірно, заплановане на квітень-травень цього року. У зв'язку з цим американські військові вважають, що в ЗСУ є два варіанти наступу: просуватися на південь через Херсонську область у напрямку Криму або рухатися на схід із північних позицій, а потім завдати удару південніше з метою перерізати росіянам сухопутний коридор. Про це 15 березня написали оглядачі Politico.

Видання наводить слова офіційних осіб Пентагону, які стверджують, що сценарій прориву на Херсонському напрямку практично нереальний, оскільки противник добре зміцнив свої позиції на лівому березі Дніпра. Крім того, Україна не має достатніх сил, щоб успішно провести десантну операцію проти добре укріпленого ворога. Водночас другий варіант досить реальний.

Втім, американські чиновники намагаються не вказувати Києву, як вести війну, а представники Пентагону 15 березня заявили, що обладнання і навчання, що надається, дозволять Україні виграти війну так, як буде визначено українським військовим керівництвом.

Голова Об'єднаного Комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

"Наразі докладаються значні зусилля щодо зміцнення українських збройних сил у плані обладнання, боєприпасів і підготовки в різних країнах, щоб дати Україні можливість захистити себе, — зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Американський воєначальник додав, що посилення військової могутності ЗСУ дозволить українському керівництву розробити та реалізувати у майбутньому різні варіанти дій для досягнення своїх цілей та успішного завершення цієї війни.

Міністр оборони США Ллойд Остін

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україні не можна гаяти часу, тому західні союзники в найкоротші терміни мають забезпечити українську армію всім необхідним для успішної деокупації територій.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін підбив підсумки засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбулося 15 березня. Було ухвалено рішення поставити для ЗСУ 10 танків, додаткові системи ППО NASAMS та інше озброєння.

Міністриня національної оборони Канади Аніта Ананд 15 березня заявила, що в Україну буде поставлено 8 000 снарядів калібру 155-мм, 1 800 танкових снарядів калібру 105-мм, а також 12 зенітних ракет для систем ППО.