"Очередной ничтожный закон РФ": в МИД высказались про принудительную паспортизацию украинцев

Госдума России приняла закон, разрешающий украинцам на оккупированных территориях отказаться от своего гражданства. В МИД Украины подчеркнули, что это незаконно и является попыткой легитимизировать аннексию наших территорий.

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14 марта Государственная Дума России приняла закон, согласно которому украинцы на временно оккупированных территориях Украины могут отказаться от своего гражданства путем подачи заявления в российские органы власти. В Министерстве иностранных дел отреагировали на это нововведение, назвав его "ничтожным". Об этом известно из официального комментария, опубликованного 16 марта пресс-службой.

"Таким образом РФ пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей. Закон Госдумы России грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Он ничтожен и не несет правовых последствий", — заявили в МИД.

В министерстве пояснили, что, несмотря на эти заявления, украинское гражданство будет сохраняться у людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Процедура выхода из него четко утверждена законодательством Украины. Всем владельцам украинских паспортов, не прошедшим закрепленную нашими законами процедуру, обещают защиту государства в рамках Конституции.

"Призываем международное сообщество решительно осудить очередное преступление России и усилить военную помощь Украине для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий", — также отметила пресс-служба МИД.

Напомним, 16 марта в Луганской ОВА рассказали, что оккупационные власти все жестче требуют от местных жителей отказа от украинского гражданства. Теперь в Луганской области одного паспорта страны-агрессорки для устройства на работу и оформления социальных выплат может быть недостаточно.

Также сегодня президент России Владимир Путин на съезде предпринимателей заявил, что европейцы будут ездить в РФ за репой. Он похвастался урожаями и удобрениями страны-агрессорки и сообщил о дефиците продуктов в странах Запада.