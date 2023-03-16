"Черговий нікчемний закон РФ": у МЗС висловились щодо примусової паспортизації українців

Держдума Росії ухвалила закон, який дозволяє українцям на окупованих територіях відмовитись від свого громадянства. У МЗС України наголосили, що це незаконно та є спробою легітимізувати анексію наших територій.

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14 березня Державна Дума Росії ухвалила закон, згідно з яким українці на тимчасово окупованих територіях України можуть відмовитись від свого громадянства шляхом подання заяви в російські органи влади. У Міністерстві закордонних справ відреагували на це нововведення, назвавши його "нікчемним". Про це відомо з офіційного коментаря, опублікованого 16 березня пресслужбою.

"У такий спосіб РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців. Закон Держдуми Росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків", — заявили в МЗС.

У міністерстві пояснили, що попри ці заяви українське громадянство зберігатиметься у людей, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Процедура виходу з нього чітко утверджена законодавством України. Усім власникам українських паспортів, що не пройшли закріплену нашими законами процедуру, обіцяють захист держави у рамках Конституції.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити черговий злочин Росії та посилити військову допомогу Україні задля якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій", — також зазначила пресслужба МЗС.

Нагадаємо, 16 березня у Луганській ОВА розповіли, що окупаційна влада все жорсткіше вимагає від місцевих мешканців відмови від українського громадянства. Тепер на Луганщині одного паспорта країни-агресорки для влаштування на роботу та оформлення соціальних виплат може бути недостатньо.

Також сьогодні президент Росії Володимир Путін на з’їзді підприємців заявив, що європейці будуть їздити у РФ за ріпою. Він похвалився врожаями та добривами країни-агресорки та повідомив про дефіцит продуктів у країнах Заходу.