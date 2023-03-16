"Мобилизация удалась": экс-командир взвода "Айдара" назвал три фактора для контрнаступления ВСУ

Ситуация на фронте, в частности вблизи Бахмута, остается очень тяжелой, но идет подготовка к контрнаступлению ВСУ.

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Для успешного контрнаступления ВСУ требуются три фактора: личный состав, оружие и боекомплект к нему, а также твердая почва под ногами. Именно такие предпосылки, как отметил 16 марта в эфире Апостроф TV экс-командир взвода "Айдара" Евгений Дикий, позволят ВСУ начать контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ сегодня не состоится, ведь еще нужно время на подготовку. По словам бывшего военного, российские проблемы с техникой и увеличение возможностей украинской армии позволят провести контрнаступление ВСУ уже в конце весны.

Дикий подчеркнул, что в настоящее время хватает людей для наступления, но нет необходимого количества вооружения и погода не способствует. По его прогнозу, перелом в этом вопросе следует ожидать в мае, когда Украина получает достаточно техники от союзников.

"Мобилизация удалась. Несмотря на то, как косо-криво она происходила, несмотря на все эти очень глупые эксцессы", – отметил он.

Контрнаступление ВСУ: как ему помогает оборона Бахмута

Потери России в Украине постепенно увеличиваются. Оборону Бахмута, ставшего политической целью для Кремля, можно назвать успешной, ведь именно уничтожение большого количества личного состава и техники россиян приближают конец войны в Украине.

Дикий считает, что для контрнаступления ВСУ не стоит торопиться. Он отметил, что все же нужно учесть тот факт, что российский ВПК не способен производить в большом количестве необходимую технику, но все же функционирует.

"Их разговоры последних 20 лет об импортозамещении оказались полным враньем", — отметил Евгений Дикий.

Ранее Фокус сообщал, что в Пентагоне в марте 2023 года назвали два сценария контрнаступления ВСУ. По мнению американских военных, реализовать наступательную операцию в Херсонской области практически нереально, поскольку противник хорошо укрепил свои позиции на левом берегу Днепра.

Также заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь 15 марта 2023 заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время. Украинские военные будут использовать высокоточное оружие.