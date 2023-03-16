"Мобілізація вдалася": екскомандир взводу "Айдару" назвав три фактори для контрнаступу ЗСУ

Ситуація на фронті, зокрема поблизу Бахмута, залишається дуже важкою, але триває підготовка до контрнаступу ЗСУ.

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Для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні три фактори: особовий склад, зброя, і боєкомплект до неї, а також твердий ґрунт під ногами. Саме такі передумови, як зазначив 16 березня в етері Апостроф TV екскомандир взводу "Айдару" Євген Дикий, дозволять ЗСУ почати контрнаступ.

Контрнаступ ЗСУ сьогодні не відбудеться, адже ще потрібен час на підготовку. Зі слів колишнього військового, російські проблеми з технікою та збільшення можливостей українського війська дозволять провести контрнаступ ЗСУ вже наприкінці весни.

Дикий наголосив, що наразі вистачає людей для наступу, але немає необхідної кількості озброєння та не сприяє погода. За його прогнозом, перелом у цьому питанні варто очікувати у травні, коли Україна отримує достатньо техніки від союзників.

"Мобілізація вдалася. Попри те, як косо-криво вона відбувалася, попри всі ці дуже дурні ексцеси", – зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ: як йому допомагає оборона Бахмута

Втрати Росії в Україні поступово збільшуються. Оборону Бахмута, який став політичною ціллю для Кремля, можна назвати успішною, адже саме знищення великої кількості особового складу та техніки росіян наближають кінець війни в Україні.

Дикий вважає, що для контрнаступу ЗСУ не варто поспішати. Він наголосив на тому, що все ж потрібно врахувати той факт, що російський ВПК не здатен виготовляти у великій кількості необхідну техніку, але все ж функціонує.

"Їхні розмови останніх 20 років про імпортозаміщення виявилися повною брехнею", – зазначив Євген Дикий.

Раніше Фокус повідомляв, що у Пентагоні у березні 2023 року назвали два сценарії контрнаступу ЗСУ. На думку американських військових, реалізувати наступальну операцію в Херсонській області практично нереально, оскільки противник добре зміцнив свої позиції на лівому березі Дніпра.

Також заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь 15 березня 2023 року заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися найближчим часом. Українські військові наче використовуватимуть високоточну зброю.