"Медкомиссия или учебка": военкомы рассказали, что ждет получивших повестки в Украине

В Сумском ТЦК уверяют, что раздача повесток нужна для "сверки данных". Направление в воинские части зависит от результатов медицинского осмотра.

Related video

Повестки, вручаемые украинцам на улицах, предусматривают уточнение личных данных. Об этом сказали корреспондентам "Суспільного" 16 марта в Сумском областном центре комплектования.

Журналисты заметили, как военкомы раздают повестки на одной из улиц Сум — они подходили к мужчинам призывного возраста.

Повестку могут вручить дома, на работе и в общественном месте

"Место для вручения повесток действующим законодательством не определено. Ее могут вручить где угодно — дома, на работе и в общественном месте", — рассказал офицер отдела учета Сумского центра комплектования Роман Яременко.

Военный уверяет, что получение повестки не означает отправки на передовую.

"Прежде всего это уточнение учетных данных, определение пригодности. В дальнейшем, в зависимости от прохождения комиссии, возможно направление в воинские части. В некоторых боевых частях лица, находящиеся на передовой, фактически ни разу могут не принимать участия в боевых действиях. У них есть другие функции — доставка боеприпасов, приготовление пищи, разведка", — отметил Яременко.

Штраф за неприбытие по повестке - от 1500 до 5100 гривен

Довольно много распоряжений поступают на доукомплектование тыловых частей, обеспечивающих подразделения на передовой, добавил он.

Сергей Дудченко занимается мобилизацией в центре комплектования и говорит, что по повестке оценивают состояние здоровья военнообязанного и определяют, подлежит ли он мобилизации и имеет ли право отсрочки от службы.

Если мобилизованного признали годным к военной службе, его отправят на обучение в учебные центры.

"Когда мы отбираем военнообязанных в те или иные учебные центры, мы выясняем, какая у них специальность, где они работали, что они умеют делать. Кто-то хорошо разбирается в компьютерах, кто-то имеет водительское удостоверение, кто-то в связи разбирается. Мы отправляем их в соответствующие учебные центры", — рассказал Дудченко.

Военкомы напомнили о штрафе за неприбытие по повестке для уточнения данных в размере от 1500 до 5100 гривен.

Напомним, что в России начался массовый разнос повесток для "уточнения данных". В некоторых регионах мужчин позовут на 30-дневные сборы.

По данным американского Института изучения войны, Кремль проводит "молчаливую мобилизацию" россиян.