"Медкомісія або навчання": військкоми розповіли, що чекає на повістки в Україні

У Сумському ТЦК запевняють, що роздача повісток потрібна для "звірки даних". Направлення у військові частини залежить від результатів медичного огляду.

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Повістки, що вручаються українцям на вулицях, передбачають уточнення особистих даних. Про це сказали кореспондентам "Суспільного" 16 березня у Сумському обласному центрі комплектування.

Журналісти помітили, як військкоми роздають повістки на одній із вулиць Сум — вони наближалися до чоловіків призовного віку.

Повістку можуть вручити вдома, на роботі і в громадському місці

"Місце для вручення повісток чинним законодавством не визначено. Її можуть вручити будь-де — вдома, на роботі і в громадському місці", — розповів офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко.

Військовий запевняє, що отримання повістки не означає надсилання на передову.

"Насамперед, це уточнення облікових даних, визначення придатності. Надалі, залежно від проходження комісії, можливе направлення у військові частини. У деяких бойових частинах особи, які перебувають на передовій, фактично жодного разу можуть не брати участі у бойових діях. Вони мають інші функції — доставка боєприпасів, приготування їжі, розвідка", — зазначив Яременко.

Штраф за неприбуття за повісткою — від 1500 до 5100 гривень

Досить багато розпоряджень надходить на доукомплектування тилових частин, які забезпечують підрозділи на передовій, додав він.

Сергій Дудченко займається мобілізацією в центрі комплектування та каже, що за повісткою оцінюють стан здоров'я військовозобов'язаного та визначають, чи підлягає він мобілізації та чи має право відстрочки від служби.

Якщо мобілізованого визнали гідним військової служби, його відправлять на навчання до навчальних центрів.

"Коли ми відбираємо військовозобов'язаних до тих чи інших навчальних центрів, ми з'ясовуємо, яка в них спеціальність, де вони працювали, що вони вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має посвідчення водія, хтось у зв'язку розбирається. Ми відправляємо їх до відповідних навчальних центрів", — розповів Дудченко.

Військкоми нагадали про штраф за неприбуття за повісткою для уточнення даних у розмірі від 1500 до 5100 гривень.

Нагадаємо, що в Росії почалося масове рознесення повісток для "уточнення даних". У деяких регіонах чоловіків покличуть на 30-денні збори.

За даними американського Інституту вивчення війни, Кремль проводить "мовчазну мобілізацію" росіян.