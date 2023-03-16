В Одессе говорят об удержании мужчин в ТЦК: военкомы заявили о "дискредитации ВСУ" (фото, видео)

По версии очевидцев, мужчины ехали на работу в автобусе, их высадили на одном из блокпостов и доставили в Малиновский военкомат. Одесские военные заявили об искажении фактов и хороших условиях для мобилизованных.

Related video

Одесские Telegram-каналы 16 марта писали о массовых задержаниях мужчин в Малиновском военкомате на улице Заньковецкой. Военные и полиция якобы работали на одном из блокпостов города.

"Мой муж вчера ехал в обед на работу в Лиман. Сняли военные и полиция на блокпосту с автобуса. Привезли в военкомат. Все быстро оформили, комиссия все дела. Я только после 8 вечера смогла его увидеть, поехала туда. Не отпускают. Два автобуса парней увезли оттуда. Сегодня я ходила и вещи ему передавала. Два адвоката развели руками. Моего брата уже два дня там удерживают", — говорится в сообщении.

Поступали сведения о задержании молодого человека на улице и доставке его на Заньковецкую.

"Прошел медкомиссию и сказали искать место где будет спать. На следующий день типа увезли на учебку", — пишут Telegram-каналы.

Появилось также видео, на котором рассказывается, что мобилизованных несколько дней людей удерживают в военкомате. На кадрах мужчины лежат в помещении на койках.

"Ты тут неделю, а ты сколько? С понедельника 4 дня уже", — говорят мужчины.

Задержания в Малиновском военкомате — позиция одесских военкомов

Одесский областной ТЦК заявил, что некоторые граждане в попытках избежать мобилизации и повысить рейтинг в социальных сетях, создают контент-дискредитацию ВСУ и специально искажают факты.

"Один из блогеров, обучавший в социальных сетях премудрости быстрого заработка, попав в пункт формирования команд в ТЦК, пытался поднять рейтинги собственного канала за счет расшатывания темы бесчеловечных условий в таком пункте, неоправданного пребывания там военнообязанных. Условия, в которых находятся военнообязанные во время прохождения медкомиссии и ожидания отправки в воинские части, в ТЦК соответствуют уставным нормам", — заявило военное начальство.

В военкоматах организованы места отдыха, санитарные удобства с горячей водой, достойное и вкусное питание, заверили военные и показали фотографии для наглядности.

А пребывание в таком пункте обычно не превышает 3 суток.

"Во избежание недоразумений, боязни или любых других непонятных обстоятельств, каждое военнообязанное лицо должно выполнить свою конституционную обязанность – явиться в территориальный центр комплектования, уточнить персональные данные, сверить наличие оснований для отсрочки призыва, если таковые есть", — заключили военкомы.

Напомним, что 7 марта в Одессе полицейские жестко задержали военнообязанного мужчину посреди улицы. Он отказался брать повестку, у мужчины патрульные нашли таблетки, по его словам, наркотического происхождения.

А 22 января в Одессе мужчины в камуфляже повалили на землю и несколько раз ударили гражданского. После этого его затащили в автобус.