В Одесі говорять про утримання чоловіків у ТЦК: військкоми заявили про "дискредитацію ЗСУ" (фото, відео)

За версією очевидців, чоловіки їхали на роботу в автобусі, їх висадили на одному з блокпостів та доставили до Малиновського військкомату. Одеські військові заявили про спотворення фактів та хороші умови для мобілізованих.

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Одеські Telegram-канали 16 березня писали про масові затримання чоловіків у Малиновському військкоматі на вулиці Заньковецькій. Військові та поліція нібито працювали на одному з блокпостів міста.

"Мій чоловік учора їхав в обід на роботу в Лиман. Зняли військові та поліція на блокпосту з автобуса. Привезли у військкомат. Усе швидко оформили, комісія всі справи. Я тільки після 8 вечора змогла його побачити, поїхала туди. Не відпускають. Два автобуси хлопців відвезли звідти. Сьогодні я ходила і речі йому передавала. Два адвокати розвели руками. Мого брата вже два дні там утримують", — ідеться в повідомленні.

Надходили відомості про затримання молодого чоловіка на вулиці та доставку його на Заньковецьку.

"Пройшов медкомісію і сказали шукати місце де спатиме. Наступного дня типу відвезли на навчання", — пишуть Telegram-канали.

З'явилося також відео, на якому розповідається, що мобілізованих людей кілька днів утримують у військкоматі. На кадрах чоловіки лежать у приміщенні на ліжках.

"Ти тут тиждень, а ти скільки? З понеділка, 4 дні вже", — кажуть чоловіки.

Тримання у Малиновському військкоматі – позиція одеських військкомів

Одеський обласний ТЦК заявив, що деякі громадяни через спроби уникнути мобілізації та підвищити рейтинг у соціальних мережах, створюють контент-дискредитацію ЗСУ та спеціально спотворюють факти.

"Один із блогерів, який навчав у соціальних мережах премудрості швидкого заробітку, потрапивши до пункту формування команд у ТЦК, намагався підняти рейтинги власного каналу за рахунок розхитування теми нелюдських умов у такому пункті, невиправданого перебування там військовозобов'язаних. Умови, в яких знаходяться військовозобов'язані під час проходження медкомісії та очікування відправки до військових частин, у ТЦК відповідають статутним нормам", — заявило військове начальство.

У військкоматах організовано місця відпочинку, санітарні зручності з гарячою водою, гідне та смачне харчування, запевнили військові та показали фотографії для наочності.

А перебування у такому пункті зазвичай не перевищує 3 діб.

"Для уникнення непорозумінь, остраху чи будь-яких інших незрозумілих обставин, кожна військовозобов'язана особа має виконати свій конституційний обов'язок — з'явитися до територіального центру комплектування, уточнити персональні дані, звірити наявність підстав для відстрочення призову, якщо такі є", — підсумували військкоми.

Нагадаємо, що 7 березня в Одесі поліцейські жорстко затримали військовозобов'язаного чоловіка посеред вулиці. Він відмовився брати повістку, у чоловіка патрульні знайшли таблетки, за його словами, наркотичного походження.

А 22 січня в Одесі чоловіки у камуфляжі повалили на землю та декілька разів ударили цивільного. Після цього його затягли в автобус.