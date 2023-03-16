Прорыв ВСУ на Запорожском направлении начнет отсчет до поражения РФ, — эксперт (видео)

По словам полковника СБУ Романа Костенко, россияне начали минировать всю захваченную левобережную часть Днепра, поскольку понимают стратегическое значение южного направления для обеих сторон.

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Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что прорыв Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении начнет отсчет до проигрыша Российской Федерации. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам противник пытается помешать планам украинских защитников и поэтому заминировал всю левобережную часть Днепра, которую удалось занять.

Причина в том, что Запорожское направление является стратегическим направлением ВСУ, а для ВС РФ данная территория является стратегической обороной.

"Прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша РФ. Если ВСУ перебьют россиянам пути обеспечения, логистику, если мы продвинемся в коридор Бердянск и Мелитополь, возьмем под контроль пути, то для противника это будет означать конец. ВСУ постепенно выжмут россиян с оккупированных территорий юга", — подчеркнул Роман Костенко.

Кроме того, на левобережной части Днепра россияне расположили части Росгвардии, которые обеспечивают контрразведывательный и полицейский режим, а также военные части, которые участвуют непосредственно в боевых действиях.

Это и стало причиной того, что водные пути и берег заминированы, ведь противнику известно о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление, которое начнется в ближайшие месяцы.

Напомним, 7 марта украинцев предупредили об угрозе с Запорожского направления. По словам полковника СБУ Романа Костенко, российские войска на Запорожском направлении формируют резервы для наступления, хотя основные силы противника находятся в Донецкой области.