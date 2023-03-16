Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку розпочне відлік до поразки РФ, — експерт (відео)

За словами полковника СБУ Романа Костенка, росіяни почали мінувати всю захоплену лівобережну частину Дніпра, оскільки розуміють стратегічне значення південного напрямку для обох сторін.

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Полковник Служби безпеки України Роман Костенко заявив, що прорив Збройних сил України на Запорізькому напрямку розпочне відлік до програшу Російської Федерації. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, противник намагається перешкодити планам українських захисників і тому замінував всю лівобережну частину Дніпра, яку вдалося зайняти.

Причина в тому, що Запорізький напрямок є стратегічним напрямком ЗСУ, а для ЗС РФ ця територія є стратегічною обороною.

"Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку може почати відлік програшу РФ. Якщо ЗСУ переб'ють росіянам шляхи забезпечення, логістику, якщо ми просунемося в коридор Бердянськ і Мелітополь, візьмемо під контроль шляхи, то для супротивника це означатиме кінець. ЗСУ поступово витиснуть росіян з окупованих територій півдня", - наголосив Роман Костенко.

Крім того, на лівобережній частині Дніпра росіяни розташували частини Росгвардії, які забезпечують контррозвідувальний та поліцейський режими, а також військові частини, які беруть участь безпосередньо у бойових діях.

Це і стало причиною того, що водні шляхи та берег заміновані, адже противнику відомо про те, що Збройні сили України готують масштабний контрнаступ, який розпочнеться найближчими місяцями.

Нагадаємо, 7 березня українців попередили про загрозу із Запорізького спрямування. За словами полковника СБУ Романа Костенка, російські війська на Запорізькому напрямку формують резерви для наступу, хоча основні сили противника перебувають у Донецькій області.