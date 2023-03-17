Риск столкновения с РФ: Пентагон может отказаться от полетов БПЛА над Черным морем, — CNN

Американские военные анализируют общие затраты и выгоды от полетов БПЛА в регионе и сравнивают разведывательную ценность с риском эскалации конфликта с Россией.

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Американские военные анализируют возможность дальнейшего проведения операций своих БПЛА в Черном море, после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper. Они более тщательно выбирают маршруты своих беспилотников и выясняют, как снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно совершают полеты на истребителях в районе Крыма. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от этих полетов, сравнивая потенциальную разведывательную ценность того или иного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией.

Некоторые чиновники в Минобороны, пишут обозреватели, опасаются, что отказ от полетов повлияет на сбор разведывательных данных, связанных с войной в Украине, хотя у США есть альтернативы для сбора разведданных. Например, американцы могут собирать информацию, используя спутники-шпионы.

Однако в Пентагоне все же рассматривают проведения еще одного полета беспилотника над Черным морем в ближайшие дни согласно обычному графику.

Напомним, американские военные опубликовали видеозапись атаки беспилотника MQ-9 Reaper российскими истребителями Су-27 над Черным морем. На кадрах видно, как самолеты заходят на перехват БПЛА, сбрасывая на него часть топлива.

Журналисты Defence Express 16 марта сообщили, что беспилотник MQ-9 Reaper пролетал рядом с базой ВС РФ в Севастополе. По информации экспертов, дрон вплотную приблизился к базе россиян и мог вести оптическую разведку.