Ризик зіткнення з РФ: Пентагон може відмовитися від польотів БПЛА над Чорним морем, — CNN

Американські військові аналізують загальні витрати й вигоди від польотів БПЛА в регіоні та порівнюють розвідувальну цінність із ризиком ескалації конфлікту з Росією.

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Американські військові аналізують можливість подальшого проведення операцій своїх БПЛА в Чорному морі після інциденту з безпілотником MQ-9 Reaper. Вони ретельніше обирають маршрути своїх безпілотників і з'ясовують, як знизити ризик конфлікту з російськими військовими, що регулярно здійснюють польоти на винищувачах у районі Криму. Про це 16 березня повідомив телеканал CNN.

Наголошується, що Пентагон планує проаналізувати загальні витрати й вигоди від цих польотів, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність того чи іншого маршруту з ризиком ескалації конфлікту із Росією.

Деякі чиновники в Міноборони, пишуть оглядачі, побоюються, що відмова від польотів вплине на збір розвідувальних даних, пов'язаних із війною в Україні, хоча США мають альтернативи для збору розвідданих. Наприклад, американці можуть збирати інформацію, використовуючи супутники-шпигуни.

Однак у Пентагоні все ж таки розглядають проведення ще одного польоту безпілотника над Чорним морем найближчими днями, згідно з звичайним графіком.

Нагадаємо, американські військові опублікували відеозапис атаки безпілотника MQ-9 Reaper російськими винищувачами Су-27 над Чорним морем. На кадрах видно, як літаки заходять на перехоплення БПЛА, скидаючи на нього частину палива.

Журналісти Defence Express 16 березня повідомили, що безпілотник MQ-9 Reaper пролітав поряд із базою ЗС РФ у Севастополі. За інформацією експертів, дрон впритул наблизився до бази росіян і міг вести оптичну розвідку.